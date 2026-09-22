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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine купить с доставкой в Москве
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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine

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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 1
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 2
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 3
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 4
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 5
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 6
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 1
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 2
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 3
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 4
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 5
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 6
  • Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
590
Общая длина, мм
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.59х0.1
Вес, кг.
1.16

Описание товара Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine

Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine



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Отзывы о товаре Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
590
Общая длина, мм
146
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый ковш 590мм (39942) PROLine - по цене 1200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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