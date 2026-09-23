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Кусторез Palisad Luxe (60592) купить с доставкой в Москве
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Кусторез Palisad Luxe (60592)

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Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 2
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 3
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 4
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 5
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 6
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 7
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 8
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 9
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 10
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 11
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 12
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 13
Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Общая длина, мм
820
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 1
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 2
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 3
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 4
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 5
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 6
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 7
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 8
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 9
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 10
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 11
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 12
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 13
  • Кусторез Palisad Luxe (60592) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез Palisad Luxe (60592)
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
телескопические рукоятки
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
820
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х23
Вес, кг.
1.16

Описание товара Кусторез Palisad Luxe (60592)

Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
  • Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
  • Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
  • Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
  • Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.

Отзывы о товаре Кусторез Palisad Luxe (60592)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
телескопические рукоятки
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
820
Страна производитель
Китай
Описание

Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
  • Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
  • Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
  • Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
  • Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Palisad Luxe (60592) - этот товар вы можете купить по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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