Кусторез Palisad Luxe (60592)
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Общая длина, мм
820
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 478271
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
телескопические рукоятки
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
820
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х23
Вес, кг.
1.16
Описание товара Кусторез Palisad Luxe (60592)
Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
- Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
- Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
- Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
- Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
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Бренд
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
телескопические рукоятки
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
820
Страна производитель
Китай
Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
- Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
- Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
- Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
- Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Palisad Luxe (60592) - этот товар вы можете купить по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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