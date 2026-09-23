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Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм купить с доставкой в Москве
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Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм

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Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
51
Длина лезвия, мм
225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
механизм однорычажный
Назначение
для изгороди
Особенности
резиновый ограничитель
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
51
Длина лезвия, мм
225
Материал рукояток
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х11х3
Вес, кг.
1

Описание товара Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм

Кусторез RACO 4210-53/218 предназначен для обрезки веток кустов. Для точной работы прижим лезвий регулируется специальным винтом. Отполированные деревянные рукоятки предотвращают появление заноз на руках пользователя. Лезвие имеет антикоррозионное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента.

Отзывы о товаре Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
механизм однорычажный
Назначение
для изгороди
Особенности
резиновый ограничитель
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
51
Длина лезвия, мм
225
Материал рукояток
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез RACO 4210-53/218 предназначен для обрезки веток кустов. Для точной работы прижим лезвий регулируется специальным винтом. Отполированные деревянные рукоятки предотвращают появление заноз на руках пользователя. Лезвие имеет антикоррозионное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм - купить по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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