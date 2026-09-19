Top.Mail.Ru
Блок фотобарабана Cactus CS-CE314A черный ч/б:14000стр. для HP CLJ CP1012 Pro/CP1025 Pro/CP1025nw Pro/CP1025 Pro Plus HP купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок фотобарабана Cactus CS-CE314A черный ч/б:14000стр. для HP CLJ CP1012 Pro/CP1025 Pro/CP1025nw Pro/CP1025 Pro Plus HP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок фотобарабана Cactus CS-CE314A черный ч/б:14000стр. для HP CLJ CP1012 Pro/CP1025 Pro/CP1025nw Pro/CP1025 Pro Plus HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CP1012 Pro, CP1025 Pro, CP1025nw Pro, CP1025 Pro Plus
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476878
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CP1012 Pro, CP1025 Pro, CP1025nw Pro, CP1025 Pro Plus
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х11
Вес, г.
800

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-CE314A черный ч/б:14000стр. для HP CLJ CP1012 Pro/CP1025 Pro/CP1025nw Pro/CP1025 Pro Plus HP

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-CE314A черный ч/б:14000стр. для HP CLJ CP1012 Pro/CP1025 Pro/CP1025nw Pro/CP1025 Pro Plus HP




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CP1012 Pro, CP1025 Pro, CP1025nw Pro, CP1025 Pro Plus
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-CE314A черный ч/б:14000стр. для HP CLJ CP1012 Pro/CP1025 Pro/CP1025nw Pro/CP1025 Pro Plus HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...