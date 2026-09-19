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Саундбар LG SN5R купить с доставкой в Москве
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Саундбар LG SN5R

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Саундбар LG SN5R - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
3
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
  • Саундбар LG SN5R - фото 1
  • Саундбар LG SN5R - фото 2
  • Саундбар LG SN5R - фото 3
  • Саундбар LG SN5R - фото 4
  • Саундбар LG SN5R - фото 5
  • Саундбар LG SN5R - фото 6
  • Саундбар LG SN5R - фото 7
  • Саундбар LG SN5R - фото 8
  • Саундбар LG SN5R - фото 9
  • Саундбар LG SN5R - фото 10
  • Саундбар LG SN5R - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476462
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Мощность
520+220 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
4.1
Суммарная мощность
520
Количество колонок в комплекте
3
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
DTS Digital Surround, DTS Virtual X, Dolby Digital, LPCM
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.09х0.06
Вес, кг.
18.2

Описание товара Саундбар LG SN5R

Саундбар LG SN5R поможет превратить телевизор в домашний кинотеатр. Данное устройство представлено в виде 4 звуковых панелей и сабвуфера, которые можно разместить на полу, на тумбе или на стене. Технология Al Sound Pro автоматически настраивает звук в зависимости от просматриваемого контента, благодаря чему слышен каждый нюанс в диалогах и музыкальном сопровождении. Общая выходная мощность саундбара составляет 520 Вт, а мощность сабвуфера – 220 Вт. Его можно подключать без использования проводов, через Bluetooth. В саундбаре LG SN5R поддерживается технология HDMI CEC, позволяющая управлять всеми устройствами с одного пульта. Также у него предусмотрен отдельный пульт ДУ. Главной особенностью саундбара является управление и настройка его функционала через приложение на смартфоне. Для подключения к нему источников аудио предусмотрены разъемы HDMI, S/PDIF (оптический), USB. Лаконичный дизайн колонок и сабвуфера, а также классический черный цвет позволяют гармонично встроить саундбар в интерьер комнаты.

Отзывы о товаре Саундбар LG SN5R




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Мощность
520+220 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
4.1
Суммарная мощность
520
Количество колонок в комплекте
3
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
DTS Digital Surround, DTS Virtual X, Dolby Digital, LPCM
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар LG SN5R поможет превратить телевизор в домашний кинотеатр. Данное устройство представлено в виде 4 звуковых панелей и сабвуфера, которые можно разместить на полу, на тумбе или на стене. Технология Al Sound Pro автоматически настраивает звук в зависимости от просматриваемого контента, благодаря чему слышен каждый нюанс в диалогах и музыкальном сопровождении. Общая выходная мощность саундбара составляет 520 Вт, а мощность сабвуфера – 220 Вт. Его можно подключать без использования проводов, через Bluetooth. В саундбаре LG SN5R поддерживается технология HDMI CEC, позволяющая управлять всеми устройствами с одного пульта. Также у него предусмотрен отдельный пульт ДУ. Главной особенностью саундбара является управление и настройка его функционала через приложение на смартфоне. Для подключения к нему источников аудио предусмотрены разъемы HDMI, S/PDIF (оптический), USB. Лаконичный дизайн колонок и сабвуфера, а также классический черный цвет позволяют гармонично встроить саундбар в интерьер комнаты.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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