Круг лепестковый торцевой Луга 125 x 22,2 тип КЛТ1 Р60 3656-125-25
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475778
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, г.
110
Описание товара Круг лепестковый торцевой Луга 125 x 22,2 тип КЛТ1 Р60 3656-125-25
Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив 3656-125-25 используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистки сварных швов и заусенцев, снятия ржавчины и т.д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011 И EN 13743.
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Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив 3656-125-25 используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистки сварных швов и заусенцев, снятия ржавчины и т.д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011 И EN 13743.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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