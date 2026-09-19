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Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23 купить с доставкой в Москве
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Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23

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Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475762
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Круг отрезной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, г.
220

Описание товара Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23

Круг отрезной абразивный по металлу, для УШМ, 230x2, 5x22, 23мм. Применяется на УШМ при резке металлических конструкций и заготовок



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Отзывы о товаре Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Круг отрезной
Страна производитель
Китай
Описание
Круг отрезной абразивный по металлу, для УШМ, 230x2, 5x22, 23мм. Применяется на УШМ при резке металлических конструкций и заготовок


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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