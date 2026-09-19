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Диск алмазный по бетону, граниту Elitech 1820.058600 180x22,2x2,4 купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный по бетону, граниту Elitech 1820.058600 180x22,2x2,4

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Диск алмазный по бетону, граниту Elitech 1820.058600 180x22,2x2,4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475728
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Диск пильный
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
300

Описание товара Диск алмазный по бетону, граниту Elitech 1820.058600 180x22,2x2,4

Алмазный диск турбо со сплошной кромкой используется для резки бетона, гранита. Применение диска со сплошной кромкой минимизирует риск появления сколов на линии реза и позволяет добиться максимально возможного качества распила. Сплошная кромка легко перегревается и поэтому должна при работе охлаждаться водой.



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Отзывы о товаре Диск алмазный по бетону, граниту Elitech 1820.058600 180x22,2x2,4




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Диск пильный
Описание
Алмазный диск турбо со сплошной кромкой используется для резки бетона, гранита. Применение диска со сплошной кромкой минимизирует риск появления сколов на линии реза и позволяет добиться максимально возможного качества распила. Сплошная кромка легко перегревается и поэтому должна при работе охлаждаться водой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
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Диск алмазный по бетону, граниту Elitech 1820.058600 180x22,2x2,4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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