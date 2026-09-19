Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475573
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
260
Описание товара Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358
Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 предназначаются для работы под высоким напряжением (до 1000 В). Режущие кромки модели имеют двустороннюю заточку лезвий и закалены токами HRC 62. Рукоятки оснащаются ограничителями, которые способствуют удобной работе и не позволяют руке соскальзывать.
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Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 предназначаются для работы под высоким напряжением (до 1000 В). Режущие кромки модели имеют двустороннюю заточку лезвий и закалены токами HRC 62. Рукоятки оснащаются ограничителями, которые способствуют удобной работе и не позволяют руке соскальзывать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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