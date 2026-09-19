Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2) - фото 1
Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
  • Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2) - фото 1
  • Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
500

Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2)

256 ГБ SSD M.2 накопитель QUMO Novation [Q3DT-256GAEN-M2] обеспечит высокую производительность компьютера, поможет сократить время загрузки операционной системы и увеличить время запуска приложений. Данное устройство станет отличным выбором для домашних или офисных систем, а также игровых и рабочих станций. Накопитель разработан на базе эффективных модулей памяти типа NAND с объемной структурой и поддержкой технологии NVMe, а также использует микропроцессор ASolid AS2258, буфер на 4096 МБ и физический интерфейс SATA 3,то позволяет добиться скорости записи итения 540 и 560 МБ/с. Помимо этого модель отличается высокой надежностью — рабочий ресурс диска составляет 135 TBW, а среднее время между отказами составляет 1.5 млн. SSD M.2 накопитель QUMO Novation [Q3DT-256GAEN-M2] выполнен в компактном корпусе формата 2280, где 22 мм — ширина планки, а 80 мм — ее длина. Толщина модуля составляет 3.75 мм. Для установки на материнскую плату используется ключ типа B&amp;amp;amp;amp;amp;amp;M. При помощи отдельно докупаемого бокса накопитель может выступать в роли внешнего устройства для работы с файлами.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Описание
256 ГБ SSD M.2 накопитель QUMO Novation [Q3DT-256GAEN-M2] обеспечит высокую производительность компьютера, поможет сократить время загрузки операционной системы и увеличить время запуска приложений. Данное устройство станет отличным выбором для домашних или офисных систем, а также игровых и рабочих станций. Накопитель разработан на базе эффективных модулей памяти типа NAND с объемной структурой и поддержкой технологии NVMe, а также использует микропроцессор ASolid AS2258, буфер на 4096 МБ и физический интерфейс SATA 3,то позволяет добиться скорости записи итения 540 и 560 МБ/с. Помимо этого модель отличается высокой надежностью — рабочий ресурс диска составляет 135 TBW, а среднее время между отказами составляет 1.5 млн. SSD M.2 накопитель QUMO Novation [Q3DT-256GAEN-M2] выполнен в компактном корпусе формата 2280, где 22 мм — ширина планки, а 80 мм — ее длина. Толщина модуля составляет 3.75 мм. Для установки на материнскую плату используется ключ типа B&amp;amp;amp;amp;amp;amp;M. При помощи отдельно докупаемого бокса накопитель может выступать в роли внешнего устройства для работы с файлами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...