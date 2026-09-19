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Вентилятор настольный Rix RDF-1500USB Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор настольный Rix RDF-1500USB Black

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Вентилятор настольный Rix RDF-1500USB Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы настольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474924
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Характеристики

Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы настольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
218

Описание товара Вентилятор настольный Rix RDF-1500USB Black

Вентилятор Rix RDF-1500USB в стильном и миниатюрном черном корпусе является оптимальным выбором для установки на рабочем столе. При мощности 2.5 Вт и диаметре лопастей 10 см, а также наличии одной рабочей скорости устройство поможет создать оптимальную обстановку в офисе. С использованием модели ваша производительность нисколько не снижается от духоты и жары. Корпус модели с возможностью регулировки наклона выполнен из пластика. Осевой рабочий механизм сочетается с простым механическим управлением и возможностью питания от USB-порта компьютера или ноутбука. Малые размеры и вес (250 г) являются несомненными плюсами вентилятора Rix RDF-1500USB.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Rix RDF-1500USB Black




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Характеристики
Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы настольные
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Rix RDF-1500USB в стильном и миниатюрном черном корпусе является оптимальным выбором для установки на рабочем столе. При мощности 2.5 Вт и диаметре лопастей 10 см, а также наличии одной рабочей скорости устройство поможет создать оптимальную обстановку в офисе. С использованием модели ваша производительность нисколько не снижается от духоты и жары. Корпус модели с возможностью регулировки наклона выполнен из пластика. Осевой рабочий механизм сочетается с простым механическим управлением и возможностью питания от USB-порта компьютера или ноутбука. Малые размеры и вес (250 г) являются несомненными плюсами вентилятора Rix RDF-1500USB.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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