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Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige

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Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 1
Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 2
Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 3
Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 4
Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 5
Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 6
Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 1
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 2
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 3
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 4
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 5
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 6
  • Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468577
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Характеристики

Бренд
Tesler
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
46х36х26
Вес, кг.
9.22

Описание товара Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige

Микроволновая печь Tesler MM-2045 серии Elizabeth - это простая и надежная механическая СВЧ, в которой предусмотрено 6 режимов мощности, функция разморозки и система равномерного распределения микроволнового излучения. По завершении работы печь оповестит об окончании звуковым сигналом, что очень удобно. Объем печи 20 литров, это значит, что Elizabeth MM-2045 легко впишется даже там, где более большие и громоздкие печи просто не поместятся. Elizabeth сделает это играючи и легко! Благодаря внутреннему эмалевому покрытию, камеру СВЧ-печи легко мыть, она неприхотлива и проста в обращении. Корпус, выполненный из высококачественной стали, это сосредоточение плавных линий и ретроспективных форм, подчеркнутое блеском хромированных вставок элементов корпуса и органов управления. Ручки установки таймера и мощности выполнены в стиле винтажных переключателей реле, что предает внешнему виду печи неповторимый и необычный вид. Tesler Elizabeth MM-2045 не только подчеркнёт Вашу индивидуальность благодаря своему дизайну и красивому цвету, но и займёт достойное место на кухне, став настоящим незаменимым помощником для Вас и Ваших домочадцев.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige




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Характеристики
Бренд
Tesler
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь Tesler MM-2045 серии Elizabeth - это простая и надежная механическая СВЧ, в которой предусмотрено 6 режимов мощности, функция разморозки и система равномерного распределения микроволнового излучения. По завершении работы печь оповестит об окончании звуковым сигналом, что очень удобно. Объем печи 20 литров, это значит, что Elizabeth MM-2045 легко впишется даже там, где более большие и громоздкие печи просто не поместятся. Elizabeth сделает это играючи и легко! Благодаря внутреннему эмалевому покрытию, камеру СВЧ-печи легко мыть, она неприхотлива и проста в обращении. Корпус, выполненный из высококачественной стали, это сосредоточение плавных линий и ретроспективных форм, подчеркнутое блеском хромированных вставок элементов корпуса и органов управления. Ручки установки таймера и мощности выполнены в стиле винтажных переключателей реле, что предает внешнему виду печи неповторимый и необычный вид. Tesler Elizabeth MM-2045 не только подчеркнёт Вашу индивидуальность благодаря своему дизайну и красивому цвету, но и займёт достойное место на кухне, став настоящим незаменимым помощником для Вас и Ваших домочадцев.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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