Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Tesler MM-2045 Beige
Микроволновая печь Tesler MM-2045 серии Elizabeth - это простая и надежная механическая СВЧ, в которой предусмотрено 6 режимов мощности, функция разморозки и система равномерного распределения микроволнового излучения. По завершении работы печь оповестит об окончании звуковым сигналом, что очень удобно. Объем печи 20 литров, это значит, что Elizabeth MM-2045 легко впишется даже там, где более большие и громоздкие печи просто не поместятся. Elizabeth сделает это играючи и легко! Благодаря внутреннему эмалевому покрытию, камеру СВЧ-печи легко мыть, она неприхотлива и проста в обращении. Корпус, выполненный из высококачественной стали, это сосредоточение плавных линий и ретроспективных форм, подчеркнутое блеском хромированных вставок элементов корпуса и органов управления. Ручки установки таймера и мощности выполнены в стиле винтажных переключателей реле, что предает внешнему виду печи неповторимый и необычный вид. Tesler Elizabeth MM-2045 не только подчеркнёт Вашу индивидуальность благодаря своему дизайну и красивому цвету, но и займёт достойное место на кухне, став настоящим незаменимым помощником для Вас и Ваших домочадцев.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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