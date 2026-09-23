Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 467069
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х20х19
Вес, г.
90
Описание товара Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black
Микрофон Defender MIC-109 имеет крепление-прищепку, с помощью которого его удобно разместить на рубашке или верхней одежде. Он предназначен для записи голоса в процессе общения, интервью, дистанционного обучения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с диапазоном 10-13000 Гц точно улавливает голос и записывает его без искажений. Для комфортного подключения к совместимому устройству предусмотрен кабель длиной 180 см с разъемом jack 3.5 мм. Микрофон Defender MIC-109 выполнен в пластиковом корпусе.
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Микрофон Defender MIC-109 имеет крепление-прищепку, с помощью которого его удобно разместить на рубашке или верхней одежде. Он предназначен для записи голоса в процессе общения, интервью, дистанционного обучения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с диапазоном 10-13000 Гц точно улавливает голос и записывает его без искажений. Для комфортного подключения к совместимому устройству предусмотрен кабель длиной 180 см с разъемом jack 3.5 мм. Микрофон Defender MIC-109 выполнен в пластиковом корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Купить Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - по цене 330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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