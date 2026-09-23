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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black купить с доставкой в Москве
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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black

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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 1
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 2
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 3
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 4
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.8
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 1
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 2
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 3
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 4
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black
330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х20х19
Вес, г.
90

Описание товара Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black

Микрофон Defender MIC-109 имеет крепление-прищепку, с помощью которого его удобно разместить на рубашке или верхней одежде. Он предназначен для записи голоса в процессе общения, интервью, дистанционного обучения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с диапазоном 10-13000 Гц точно улавливает голос и записывает его без искажений. Для комфортного подключения к совместимому устройству предусмотрен кабель длиной 180 см с разъемом jack 3.5 мм. Микрофон Defender MIC-109 выполнен в пластиковом корпусе.

Отзывы о товаре Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Defender MIC-109 имеет крепление-прищепку, с помощью которого его удобно разместить на рубашке или верхней одежде. Он предназначен для записи голоса в процессе общения, интервью, дистанционного обучения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с диапазоном 10-13000 Гц точно улавливает голос и записывает его без искажений. Для комфортного подключения к совместимому устройству предусмотрен кабель длиной 180 см с разъемом jack 3.5 мм. Микрофон Defender MIC-109 выполнен в пластиковом корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - по цене 330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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