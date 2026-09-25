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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748890
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портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
5
Описание товара Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX)
DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) — это ультракомпактная и лёгкая беспроводная петличная микрофонная система, созданная для создателей контента, журналистов, блогеров и всех, кому важно качество звука в движении. В комплекте два передатчика и один приёмник для мобильных устройств, что позволяет записывать звук с двух источников одновременно — например, интервью, диалоги или подкасты. Передатчики весят всего 10 граммов, легко крепятся на одежду и оснащены встроенными всенаправленными микрофонами, обеспечивающими чистую и разборчивую запись голоса даже в шумной обстановке. Приёмник подключается напрямую к смартфону через разъём Lightning или USB-C, не требует дополнительных адаптеров и поддерживает мониторинг в реальном времени. DJI Mic Mini отличается стабильной беспроводной связью, долгим временем работы и простотой использования, а компактный кейс не только защищает устройства, но и заряжает их. Это идеальное решение для мобильной записи звука профессионального уровня.
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) — это ультракомпактная и лёгкая беспроводная петличная микрофонная система, созданная для создателей контента, журналистов, блогеров и всех, кому важно качество звука в движении. В комплекте два передатчика и один приёмник для мобильных устройств, что позволяет записывать звук с двух источников одновременно — например, интервью, диалоги или подкасты. Передатчики весят всего 10 граммов, легко крепятся на одежду и оснащены встроенными всенаправленными микрофонами, обеспечивающими чистую и разборчивую запись голоса даже в шумной обстановке. Приёмник подключается напрямую к смартфону через разъём Lightning или USB-C, не требует дополнительных адаптеров и поддерживает мониторинг в реальном времени. DJI Mic Mini отличается стабильной беспроводной связью, долгим временем работы и простотой использования, а компактный кейс не только защищает устройства, но и заряжает их. Это идеальное решение для мобильной записи звука профессионального уровня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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