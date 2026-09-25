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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) купить с доставкой в Москве
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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX)

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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 1
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 2
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 3
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 4
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 5
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 6
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 7
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 1
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 2
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 3
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 4
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 5
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 6
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 7
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748890
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Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX)

DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) — это ультракомпактная и лёгкая беспроводная петличная микрофонная система, созданная для создателей контента, журналистов, блогеров и всех, кому важно качество звука в движении. В комплекте два передатчика и один приёмник для мобильных устройств, что позволяет записывать звук с двух источников одновременно — например, интервью, диалоги или подкасты. Передатчики весят всего 10 граммов, легко крепятся на одежду и оснащены встроенными всенаправленными микрофонами, обеспечивающими чистую и разборчивую запись голоса даже в шумной обстановке. Приёмник подключается напрямую к смартфону через разъём Lightning или USB-C, не требует дополнительных адаптеров и поддерживает мониторинг в реальном времени. DJI Mic Mini отличается стабильной беспроводной связью, долгим временем работы и простотой использования, а компактный кейс не только защищает устройства, но и заряжает их. Это идеальное решение для мобильной записи звука профессионального уровня.

Отзывы о товаре Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX)




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Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX) — это ультракомпактная и лёгкая беспроводная петличная микрофонная система, созданная для создателей контента, журналистов, блогеров и всех, кому важно качество звука в движении. В комплекте два передатчика и один приёмник для мобильных устройств, что позволяет записывать звук с двух источников одновременно — например, интервью, диалоги или подкасты. Передатчики весят всего 10 граммов, легко крепятся на одежду и оснащены встроенными всенаправленными микрофонами, обеспечивающими чистую и разборчивую запись голоса даже в шумной обстановке. Приёмник подключается напрямую к смартфону через разъём Lightning или USB-C, не требует дополнительных адаптеров и поддерживает мониторинг в реальном времени. DJI Mic Mini отличается стабильной беспроводной связью, долгим временем работы и простотой использования, а компактный кейс не только защищает устройства, но и заряжает их. Это идеальное решение для мобильной записи звука профессионального уровня.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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