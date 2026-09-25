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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) купить с доставкой в Москве
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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX)

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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748889
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Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX)

Петличный микрофон DJI — компактное решение для записи речи и ведения съёмок, где важны свобода движений и естественная подача голоса. Беспроводное подключение в формате радиосистемы избавляет от лишних проводов, а конденсаторный принцип действия помогает передавать звук детально и выразительно. Круговая диаграмма направленности делает микрофон удобным для повседневной записи речи в разных сценариях.

Отзывы о товаре Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX)




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Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Радиосистема
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Петличный микрофон DJI — компактное решение для записи речи и ведения съёмок, где важны свобода движений и естественная подача голоса. Беспроводное подключение в формате радиосистемы избавляет от лишних проводов, а конденсаторный принцип действия помогает передавать звук детально и выразительно. Круговая диаграмма направленности делает микрофон удобным для повседневной записи речи в разных сценариях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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