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Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades купить с доставкой в Москве
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Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades

29 Отзывы
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Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 1
Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 2
Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 3
Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 4
Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 5
Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва электрическая
  • Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 1
  • Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 2
  • Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 3
  • Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 4
  • Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 5
  • Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&amp;Dry PRO 5 blades - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466293
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Бритва электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х7
Вес, г.
470

Описание товара Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades

Бритва электрическая Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades со встроенным триммером удобный прибор 2 в 1. Оснащена 4D-системой повторения контуров лица и уникальной плавающей конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES с супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения. Высокоточные двойные лезвия PRO 5 BLADES обеспечивают чистое и быстрое бритье, а встроенный триммер упростит процесс придания формы бороде и усам в домашних условиях.

Отзывы о товаре Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги довольно таки хороша машинка
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Изат Н.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление хороший товар бреет хорошо лучше предыдущего моего polaris
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
побрился от затылка до подбородка на 5
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ринат М.

Достоинства:


Комментарий:
красивый дизайн, ничего лишнего
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бритва. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Федор У.

Достоинства:


Комментарий:
После бритвы Агидель, которой орехи можно колоть и бриться хорошо эта как игрушка! Минусы: противопыльная крышка не фиксируется. Первое бритье отличное, но раздражение на шее. Насколько хватит. Общая оценка 4.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился машинка работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Зарубина Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Отличеая бритва. Удобна в использовании. Хорошо бреет.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная электробритва, сочетание цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
брал на подарок,остались довольны
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги, все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее бритва, с задачей своей справляется хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
супер , бреет отлично лучше других более именитых брендов. купил вторую первая сломалась заела кнопка включения , пока аккумулятор не сел не включилась , взял такую же по тому что бреет и тихая . да запчасти запасные не помешают на будущее
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, волосы не рвет
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупал данный девайс в подарок брату, он просто просил электрическую бритву. Когда достал коробку из пакета, я увидел его лицо в этот момент и поймал его взгляд. Поставил пять звезд чисто из-за этого. Потом, когда узнаю детали дополню отзыв!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва, автономной работы хватает на долго. В руке лежит удобно, контейнер для волосков довольно вместительный. Бреет хорошо, раздражения не вызывает. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
машинка рабочая удобная в руке ,но по качеству бритья однодневную щетину сбривает долго
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло весь комплект,с задачей справляется Советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Добротная , красивая. Бритьё пробовал с пеной, для первой моей бритвы очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
бритва огонь, уже испытал, бреет чисто, покупкой очень доволен, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
ксения алексеева

Достоинства:


Комментарий:
Муж пользуется уже где-то 2 месяца . Всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
фирма, лучше чем Жилетом царапать
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Полина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает, дедушка доволен спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично бреет не выдеоэрает волосы.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо, проверил работает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Жанна В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная бритва, пока работает. раздражения нет на коже.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Если надо сбрить парудневную щетину, норм. Но брить более длинную(у меня проблемы вызывает уже трёхдневная щетина, рвет волосы безбожно), то не очень, даже с гелем для бритья. В целом мне она подходит, для того и брал, чтоб избавляться от щетины максимум двухдневной!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, мужу понравилась, сбила чисто даже многодневную щетину.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу в подарок на ДР. Визуально всё норм.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Бритва электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Бритва электрическая Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades со встроенным триммером удобный прибор 2 в 1. Оснащена 4D-системой повторения контуров лица и уникальной плавающей конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES с супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения. Высокоточные двойные лезвия PRO 5 BLADES обеспечивают чистое и быстрое бритье, а встроенный триммер упростит процесс придания формы бороде и усам в домашних условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги довольно таки хороша машинка
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Изат Н.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление хороший товар бреет хорошо лучше предыдущего моего polaris
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
побрился от затылка до подбородка на 5
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ринат М.

Достоинства:


Комментарий:
красивый дизайн, ничего лишнего
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бритва. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Федор У.

Достоинства:


Комментарий:
После бритвы Агидель, которой орехи можно колоть и бриться хорошо эта как игрушка! Минусы: противопыльная крышка не фиксируется. Первое бритье отличное, но раздражение на шее. Насколько хватит. Общая оценка 4.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился машинка работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Зарубина Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Отличеая бритва. Удобна в использовании. Хорошо бреет.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная электробритва, сочетание цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
брал на подарок,остались довольны
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги, все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее бритва, с задачей своей справляется хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
супер , бреет отлично лучше других более именитых брендов. купил вторую первая сломалась заела кнопка включения , пока аккумулятор не сел не включилась , взял такую же по тому что бреет и тихая . да запчасти запасные не помешают на будущее
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, волосы не рвет
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупал данный девайс в подарок брату, он просто просил электрическую бритву. Когда достал коробку из пакета, я увидел его лицо в этот момент и поймал его взгляд. Поставил пять звезд чисто из-за этого. Потом, когда узнаю детали дополню отзыв!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва, автономной работы хватает на долго. В руке лежит удобно, контейнер для волосков довольно вместительный. Бреет хорошо, раздражения не вызывает. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
машинка рабочая удобная в руке ,но по качеству бритья однодневную щетину сбривает долго
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло весь комплект,с задачей справляется Советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Добротная , красивая. Бритьё пробовал с пеной, для первой моей бритвы очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
бритва огонь, уже испытал, бреет чисто, покупкой очень доволен, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
ксения алексеева

Достоинства:


Комментарий:
Муж пользуется уже где-то 2 месяца . Всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
фирма, лучше чем Жилетом царапать
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Полина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает, дедушка доволен спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично бреет не выдеоэрает волосы.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо, проверил работает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Жанна В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная бритва, пока работает. раздражения нет на коже.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Если надо сбрить парудневную щетину, норм. Но брить более длинную(у меня проблемы вызывает уже трёхдневная щетина, рвет волосы безбожно), то не очень, даже с гелем для бритья. В целом мне она подходит, для того и брал, чтоб избавляться от щетины максимум двухдневной!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, мужу понравилась, сбила чисто даже многодневную щетину.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу в подарок на ДР. Визуально всё норм.


Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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