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Фен Centek CT-2227 Professional купить с доставкой в Москве
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Фен Centek CT-2227 Professional

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Фен Centek CT-2227 Professional - фото 1
Фен Centek CT-2227 Professional - фото 2
Фен Centek CT-2227 Professional - фото 3
Фен Centek CT-2227 Professional - фото 4
Фен Centek CT-2227 Professional - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен
  • Фен Centek CT-2227 Professional - фото 1
  • Фен Centek CT-2227 Professional - фото 2
  • Фен Centek CT-2227 Professional - фото 3
  • Фен Centek CT-2227 Professional - фото 4
  • Фен Centek CT-2227 Professional - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465821
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х10
Вес, г.
661

Описание товара Фен Centek CT-2227 Professional

Данный прибор оснащен системой защиты от перегрева, которая выключит прибор в случае, если он чрезмерно нагреется. Режим холодного обдува. Петелька для подвешивания.

Отзывы о товаре Фен Centek CT-2227 Professional




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Фен
Страна производитель
Китай
Описание
Данный прибор оснащен системой защиты от перегрева, которая выключит прибор в случае, если он чрезмерно нагреется. Режим холодного обдува. Петелька для подвешивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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