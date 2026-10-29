Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары к вакуумным упаковщикам
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 464190
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 070 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х22х10
Вес, г.
990
Описание товара Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005
Для хранения, приготовления, заморозки. Для пищевых продуктов – не содержит BPA! 3D-пленка с объемной трехслойной структурой повышенной прочности. Многоразовое использование.
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Для хранения, приготовления, заморозки. Для пищевых продуктов – не содержит BPA! 3D-пленка с объемной трехслойной структурой повышенной прочности. Многоразовое использование.
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Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005 – стоимость товара 1070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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