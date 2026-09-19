Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Минимальная температура
70 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 463026
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
70 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Мощность духовки
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х40
Вес, кг.
6
Описание товара Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQВ ней можно приготовить гораздо больше разных вкусных блюд, чем вы можете себе представить.Дисковый регулятор температуры обепечивает точную настройку в диапазоне от 70°C до 230°C, что позволяет готовить различные блюда, как в духовке.ПРИГОТОВЛЕНИЯВерхний и нижний нагревательные элементы с защитой от механических воздействий обеспечивают равномерный нагрев для быстрого и легкого приготовления блюд.Прорезиненные съемные ножки обеспечивают устойчивость прибора.Наличие уплотнительных резинок (прокладок) дверцы уменьшает уровень шума при ее закрытии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
70 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Мощность духовки
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQВ ней можно приготовить гораздо больше разных вкусных блюд, чем вы можете себе представить.Дисковый регулятор температуры обепечивает точную настройку в диапазоне от 70°C до 230°C, что позволяет готовить различные блюда, как в духовке.ПРИГОТОВЛЕНИЯВерхний и нижний нагревательные элементы с защитой от механических воздействий обеспечивают равномерный нагрев для быстрого и легкого приготовления блюд.Прорезиненные съемные ножки обеспечивают устойчивость прибора.Наличие уплотнительных резинок (прокладок) дверцы уменьшает уровень шума при ее закрытии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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