Мини-печь Hyundai MIO-HY099 45л. 1600Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703661
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х46х43
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY099 45л. 1600Вт черный
Модель Hyundai MIO-HY099 сочетает в себе функциональность электроплитки, гриля, электрической духовки и тостера. Пользуйтесь одновременно и двумя электрическими конфорками, и мини-печью, чтобы сделать сразу несколько блюд для всей семьи. Например, варите спагетти и готовьте ароматный соус, а в печи запекайте курицу-гриль. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 2000 Вт. Объем печи – 45 л. В ней можно запечь крупный кусок мяса в фольге или сделать большую пиццу
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Модель Hyundai MIO-HY099 сочетает в себе функциональность электроплитки, гриля, электрической духовки и тостера. Пользуйтесь одновременно и двумя электрическими конфорками, и мини-печью, чтобы сделать сразу несколько блюд для всей семьи. Например, варите спагетти и готовьте ароматный соус, а в печи запекайте курицу-гриль. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 2000 Вт. Объем печи – 45 л. В ней можно запечь крупный кусок мяса в фольге или сделать большую пиццу
Мини-печь Hyundai MIO-HY099 45л. 1600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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