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Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный

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Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 1
Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 2
Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 3
Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 4
Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 5
Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 1
  • Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 2
  • Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 3
  • Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 4
  • Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 5
  • Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
12 360 руб.  20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459012
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Характеристики

Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х9
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный

В динамике используется звуковая катушка из омеднённой алюминиевой проволоки диам. 40 мм. Это обеспечивает ясный, детализированный звук и надёжный входной сигнал (2500 мВт) без искажений даже на высокой громкости. Кроме того, балансировка звука по нижнему и верхнему диапазонам чётко выделяет игру диджея из окружающего шума. EAH-DJ1200 — лёгкие накладные наушники с блокируемыми шарнирами, позволяющими отвернуть один динамик. Наушники подходят для диджейского мониторинга любого стиля, а также компактно складываются для удобства переноски и хранения.

Отзывы о товаре Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный




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Характеристики
Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
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Страна производитель
Китай
Описание
В динамике используется звуковая катушка из омеднённой алюминиевой проволоки диам. 40 мм. Это обеспечивает ясный, детализированный звук и надёжный входной сигнал (2500 мВт) без искажений даже на высокой громкости. Кроме того, балансировка звука по нижнему и верхнему диапазонам чётко выделяет игру диджея из окружающего шума. EAH-DJ1200 — лёгкие накладные наушники с блокируемыми шарнирами, позволяющими отвернуть один динамик. Наушники подходят для диджейского мониторинга любого стиля, а также компактно складываются для удобства переноски и хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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