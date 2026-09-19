Смеситель для биде Lemark Ursus (LM7208BL)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
99
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 474 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
37
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
99
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х7
Вес, кг.
1.05
Описание товара Смеситель для биде Lemark Ursus (LM7208BL)
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, гибкая подводка
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
37
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
99
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, гибкая подводка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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