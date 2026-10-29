Мясорубка Мастерица КЭМ-01 600Вт белый
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
В наличии
Код товара: 457043
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.1
Описание товара Мясорубка Мастерица КЭМ-01 600Вт белый
Мясорубка Мастерица КЭМ-01 600Вт белый
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
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Мясорубка Мастерица КЭМ-01 600Вт белый
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
Мясорубка Мастерица КЭМ-01 600Вт белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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