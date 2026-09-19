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Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE

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Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
28,8 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457000
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое приготовление
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28,8 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
14.6

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE

Микроволновый режим 800 Вт / Гриль 1000 Вт. Объем печи 23 л. Диаметр поворотного стола 288 мм. Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали. Сенсорная панель управления. Функция Быстро 30, которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд. Функция разморозки. ЖК дисплей. Таймер.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое приготовление
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28,8 см
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновый режим 800 Вт / Гриль 1000 Вт. Объем печи 23 л. Диаметр поворотного стола 288 мм. Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали. Сенсорная панель управления. Функция Быстро 30, которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд. Функция разморозки. ЖК дисплей. Таймер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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