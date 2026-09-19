Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
28,8 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое приготовление
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28,8 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
14.6
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GT35HBZPE
Микроволновый режим 800 Вт / Гриль 1000 Вт. Объем печи 23 л. Диаметр поворотного стола 288 мм. Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали. Сенсорная панель управления. Функция Быстро 30, которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд. Функция разморозки. ЖК дисплей. Таймер.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Бренд
Тип товара
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое приготовление
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28,8 см
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Микроволновый режим 800 Вт / Гриль 1000 Вт. Объем печи 23 л. Диаметр поворотного стола 288 мм. Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали. Сенсорная панель управления. Функция Быстро 30, которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд. Функция разморозки. ЖК дисплей. Таймер.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с откидной дверцей, 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с откидной дверцей, 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
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