Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропривод
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 340 руб. 2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456404
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропривод
Дополнительно
противоударный корпус
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х10х4
Вес, г.
500
Описание товара Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный
Saturn MS-200 - это надежный электропривод дверного замка (актуатор), который отличается высоким тяговым усилием (10 кг) и выполнением в противоударном корпусе. Полный установочный комплект обеспечивает дополнительное удобство при монтаже актуатора.
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Бренд
Тип товара
Электропривод
Дополнительно
противоударный корпус
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Россия
Saturn MS-200 - это надежный электропривод дверного замка (актуатор), который отличается высоким тяговым усилием (10 кг) и выполнением в противоударном корпусе. Полный установочный комплект обеспечивает дополнительное удобство при монтаже актуатора.
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Достоинства:
Все четко, быстро, как и договаривались
Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный
Достоинства:
Все четко, быстро, как и договаривались