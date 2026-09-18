Модуль управления стеклоп.SKY MC-2W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
модуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219437
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
модуль
Марка автомобиля
универсальный
Размеры в упаковке, см
15х13х5
Вес, кг.
1
Описание товара Модуль управления стеклоп.SKY MC-2W
Модуль закрытия стёкол предназначен для управления двумя/ четырьмя (в зависимости от модели - MC-2W/MC-4W) электростеклоподъёмниками в одном направлении -последовательного закрытия стёкол при постановке сигнализации на охрану.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Модуль закрытия стёкол предназначен для управления двумя/ четырьмя (в зависимости от модели - MC-2W/MC-4W) электростеклоподъёмниками в одном направлении -последовательного закрытия стёкол при постановке сигнализации на охрану.
Модуль управления стеклоп.SKY MC-2W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль управления стеклоп.SKY MC-2W