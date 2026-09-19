Утюг Vitek VT-8316 MC
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Vitek VT-8316 MC
Утюг VITEK VT-8316 представлен в стильном фиолетовом корпусе с элегантным дизайном и удобной широкой рукояткой. На качественной керамической подошве имеется специальный желобок для пуговиц. Также устройство дополнено резервуаром на 250 мл, позволяющим разбрызгивать на ткань воду или активировать паровой удар (140 г/мин). Конструкция позволяет упростить глажку методом вертикального отпаривания. Прибор VITEK VT-8316 оснащен технологиями самоочистки, защиты от накипи и образования капель, а также дополнен яркой рабочей индикацией. Действие с мощностью 2200 Вт гарантирует оперативный нагрев до нужного уровня. Кабель длиной 1.9 м обладает эффективным шаровым креплением. Устройство поставляется вместе с небольшим мерным стаканчиком, весит 745 г и обладает размерами 10.7x26.8x10.3 см.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, черные
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