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Утюг Vitek VT-8316 MC купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-8316 MC

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Утюг Vitek VT-8316 MC - фото 1
Утюг Vitek VT-8316 MC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Утюг Vitek VT-8316 MC - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8316 MC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 436062
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Дополнительный цвет
фиолетовый
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, система защиты от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.19

Описание товара Утюг Vitek VT-8316 MC

Утюг VITEK VT-8316 представлен в стильном фиолетовом корпусе с элегантным дизайном и удобной широкой рукояткой. На качественной керамической подошве имеется специальный желобок для пуговиц. Также устройство дополнено резервуаром на 250 мл, позволяющим разбрызгивать на ткань воду или активировать паровой удар (140 г/мин). Конструкция позволяет упростить глажку методом вертикального отпаривания. Прибор VITEK VT-8316 оснащен технологиями самоочистки, защиты от накипи и образования капель, а также дополнен яркой рабочей индикацией. Действие с мощностью 2200 Вт гарантирует оперативный нагрев до нужного уровня. Кабель длиной 1.9 м обладает эффективным шаровым креплением. Устройство поставляется вместе с небольшим мерным стаканчиком, весит 745 г и обладает размерами 10.7x26.8x10.3 см.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8316 MC




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Дополнительный цвет
фиолетовый
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, система защиты от накипи
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг VITEK VT-8316 представлен в стильном фиолетовом корпусе с элегантным дизайном и удобной широкой рукояткой. На качественной керамической подошве имеется специальный желобок для пуговиц. Также устройство дополнено резервуаром на 250 мл, позволяющим разбрызгивать на ткань воду или активировать паровой удар (140 г/мин). Конструкция позволяет упростить глажку методом вертикального отпаривания. Прибор VITEK VT-8316 оснащен технологиями самоочистки, защиты от накипи и образования капель, а также дополнен яркой рабочей индикацией. Действие с мощностью 2200 Вт гарантирует оперативный нагрев до нужного уровня. Кабель длиной 1.9 м обладает эффективным шаровым креплением. Устройство поставляется вместе с небольшим мерным стаканчиком, весит 745 г и обладает размерами 10.7x26.8x10.3 см.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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