Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Gold The Original Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424532
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Gold The Original Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, All Shook Up, Don't Be Cruel, Hound Dog, Too Much, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Don't, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then There's) A Fool Such As I, A Big Hunk Of Love, Love Me, It's Now Or Never, I Got Stung, Are You Lonesome Tonight?, Soldier Boy, I Got A Woman, Stuck On You, Blue Suede Shoes, Blue Moon Of Kentucky, That's All Right, Mystery Train, Such A Night, Good Rockin' Tonight, King Creole, I Need Your Love Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка
Коллекция хитов легендарного американского певца и актёра, одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, Элвиса Пресли. Этот сборник содержит некоторые из самых существенных и важных музыкальных произведений, когда-либо записанных на виниле. Он охватывает первые семь лет записи Элвиса Пресли, годы, когда он прогрессировал от подросткового водителя грузовика из Мемфиса, зарабатывающего 35 долларов в неделю, до мультимиллионера, с музыкальными и кино-мирами за плечами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Gold The Original Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, All Shook Up, Don't Be Cruel, Hound Dog, Too Much, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Don't, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then There's) A Fool Such As I, A Big Hunk Of Love, Love Me, It's Now Or Never, I Got Stung, Are You Lonesome Tonight?, Soldier Boy, I Got A Woman, Stuck On You, Blue Suede Shoes, Blue Moon Of Kentucky, That's All Right, Mystery Train, Such A Night, Good Rockin' Tonight, King Creole, I Need Your Love Tonight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Коллекция хитов легендарного американского певца и актёра, одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, Элвиса Пресли. Этот сборник содержит некоторые из самых существенных и важных музыкальных произведений, когда-либо записанных на виниле. Он охватывает первые семь лет записи Элвиса Пресли, годы, когда он прогрессировал от подросткового водителя грузовика из Мемфиса, зарабатывающего 35 долларов в неделю, до мультимиллионера, с музыкальными и кино-мирами за плечами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Прекрасное оформление и полиграфия. Раскрывая альбом, можно увидеть две большие фотографии элвиса. На тыльной стороне - трек лист. Хороший звук, европейское издание, ценовой сегмент.
Недостатки:
Нет мягких, внутренних пакетов.
Комментарий:
Всегда приятно услышать голос великого певца, но на этом сборнике хитов, на мой (субъективный) взгляд, слабенькие оранжировки, и это утомляет. Продукт на любителя.
Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасное оформление и полиграфия. Раскрывая альбом, можно увидеть две большие фотографии элвиса. На тыльной стороне - трек лист. Хороший звук, европейское издание, ценовой сегмент.
Недостатки:
Нет мягких, внутренних пакетов.
Комментарий:
Всегда приятно услышать голос великого певца, но на этом сборнике хитов, на мой (субъективный) взгляд, слабенькие оранжировки, и это утомляет. Продукт на любителя.