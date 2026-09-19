5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка
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Описание товара 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом виниле коллекции лучших композиций знаменитой американской блюзовой и R&B певицы Этты Джеймс. Многие великие певицы прошли через руки гениального соул и R&B продюсера Джерри Векслера - от Ареты Франклин до Дасти Спрингфилд. Но Этта Джеймс была певицей, которую он охотно ждал 20 долгих лет, чтобы поработать. «Этта сама по себе церковь», - сказал он в своей автобиографии, добавив: «Ее голос обладает сильным влиянием, ее музыкальная индивидуальность способна выразить необычайный диапазон настроений». Далее он охарактеризовал ее следующим образом: «Женщина, использовавшаяся, но не потраченная, оскорбленная, но не побежденная, уязвимая, но победившая только благодаря силе воли». Этта Джеймс перенесла много страданий, но ее легенда живет в ее музыке.
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Теги товара: Соул
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Теги товара: Соул
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