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5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка

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5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 1
5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 2
5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 3
5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 4
5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 1
  • 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 2
  • 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 3
  • 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 4
  • 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424443
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, W-O-M-A-N, I Just Want To Make Love To You, All I Could Do Was Cry, Trust In Me, Stop The Wedding, Spoonful, Something's Got A Hold On Me, The Wallflower (Dance With Me Henry), My Dearest Darling, Don't Cry Baby, Dream, If I Can't Have You, Fool That I Am
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060397601100, James, Etta, The Best Of виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле коллекции лучших композиций знаменитой американской блюзовой и R&B певицы Этты Джеймс. Многие великие певицы прошли через руки гениального соул и R&B продюсера Джерри Векслера - от Ареты Франклин до Дасти Спрингфилд. Но Этта Джеймс была певицей, которую он охотно ждал 20 долгих лет, чтобы поработать. «Этта сама по себе церковь», - сказал он в своей автобиографии, добавив: «Ее голос обладает сильным влиянием, ее музыкальная индивидуальность способна выразить необычайный диапазон настроений». Далее он охарактеризовал ее следующим образом: «Женщина, использовавшаяся, но не потраченная, оскорбленная, но не побежденная, уязвимая, но победившая только благодаря силе воли». Этта Джеймс перенесла много страданий, но ее легенда живет в ее музыке.



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, W-O-M-A-N, I Just Want To Make Love To You, All I Could Do Was Cry, Trust In Me, Stop The Wedding, Spoonful, Something's Got A Hold On Me, The Wallflower (Dance With Me Henry), My Dearest Darling, Don't Cry Baby, Dream, If I Can't Have You, Fool That I Am
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле коллекции лучших композиций знаменитой американской блюзовой и R&B певицы Этты Джеймс. Многие великие певицы прошли через руки гениального соул и R&B продюсера Джерри Векслера - от Ареты Франклин до Дасти Спрингфилд. Но Этта Джеймс была певицей, которую он охотно ждал 20 долгих лет, чтобы поработать. «Этта сама по себе церковь», - сказал он в своей автобиографии, добавив: «Ее голос обладает сильным влиянием, ее музыкальная индивидуальность способна выразить необычайный диапазон настроений». Далее он охарактеризовал ее следующим образом: «Женщина, использовавшаяся, но не потраченная, оскорбленная, но не побежденная, уязвимая, но победившая только благодаря силе воли». Этта Джеймс перенесла много страданий, но ее легенда живет в ее музыке.


Теги товара: Соул
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