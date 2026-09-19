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Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 3
Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 4
Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424431
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lady Sings the Blues, That Ole Devil Called Love, All of Me, I've Got My Love to Keep Me Warm, Good Morning Heartache, Body and Soul, These Foolish Things, God Bless the Child, You Go to My Head, Blue Moon, The Very Thought of You, Autumn in New York, Fine and Mellow, What a Little Moonlight Can Do, Solitude, I Can't Give You Anything But Love, The Blues Are Brewin', All or Nothing at All, All of You, I'm a Fool to Want You, Lover Man (Oh Where Can You Be?), Stormy Weather, Easy Living, Love Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lady Sings the Blues, That Ole Devil Called Love, All of Me, I've Got My Love to Keep Me Warm, Good Morning Heartache, Body and Soul, These Foolish Things, God Bless the Child, You Go to My Head, Blue Moon, The Very Thought of You, Autumn in New York, Fine and Mellow, What a Little Moonlight Can Do, Solitude, I Can't Give You Anything But Love, The Blues Are Brewin', All or Nothing at All, All of You, I'm a Fool to Want You, Lover Man (Oh Where Can You Be?), Stormy Weather, Easy Living, Love Me or Leave Me, I Loves You Porgy, It Had to Be You, One for My Baby (And One More for the Road), The Way You Look Tonight, Strange Fruit, A Fine Romance, Pennies from Heaven, Summertime, My Man, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), Ain't Nobody Business If I Do, Carelessly, Gloomy Sunday, I Cried for You, Can't HeDat Man, The Man I Love, Trav Lin Light, I'll Be Seeing You

Отзывы о товаре Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lady Sings the Blues, That Ole Devil Called Love, All of Me, I've Got My Love to Keep Me Warm, Good Morning Heartache, Body and Soul, These Foolish Things, God Bless the Child, You Go to My Head, Blue Moon, The Very Thought of You, Autumn in New York, Fine and Mellow, What a Little Moonlight Can Do, Solitude, I Can't Give You Anything But Love, The Blues Are Brewin', All or Nothing at All, All of You, I'm a Fool to Want You, Lover Man (Oh Where Can You Be?), Stormy Weather, Easy Living, Love Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lady Sings the Blues, That Ole Devil Called Love, All of Me, I've Got My Love to Keep Me Warm, Good Morning Heartache, Body and Soul, These Foolish Things, God Bless the Child, You Go to My Head, Blue Moon, The Very Thought of You, Autumn in New York, Fine and Mellow, What a Little Moonlight Can Do, Solitude, I Can't Give You Anything But Love, The Blues Are Brewin', All or Nothing at All, All of You, I'm a Fool to Want You, Lover Man (Oh Where Can You Be?), Stormy Weather, Easy Living, Love Me or Leave Me, I Loves You Porgy, It Had to Be You, One for My Baby (And One More for the Road), The Way You Look Tonight, Strange Fruit, A Fine Romance, Pennies from Heaven, Summertime, My Man, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), Ain't Nobody Business If I Do, Carelessly, Gloomy Sunday, I Cried for You, Can't HeDat Man, The Man I Love, Trav Lin Light, I'll Be Seeing You
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