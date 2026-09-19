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Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка

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Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка - фото 1
Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка - фото 2
Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
NINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка - фото 1
  • Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка - фото 2
  • Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424323
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759632314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
NINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The First Time, Happy Days, Heaven, Darkside, Blame It On My Youth, Generational Divide, Run Away, Black Rain, I Really Wish I Hated You, Pin the Grenade, No Heart To Speak Of, Ransom, On Some Emo Shit, Hungover You, Remember To Forget Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка

Группа blink-182, номинанты «Грэмми» и поп-панк-легенды родом из Калифорнии, объявила о выходе долгожданного студийного альбома. Пластинка, получившая название NINE, увидит свет 20 сентября на Columbia Records. Группа уже выпустила несколько синглов — это новый трек «Darkside», «Happy Days», «Generational Divide» и «Blame It On My Youth», который попал в первую десятку ротации на радио. Lyric-видео на «Darkside» доступно для просмотра ЗДЕСЬ. Со времен своих первых работ, записанных в 1992 году в Сан-Диего, blink-182 продали свыше 50 миллионов альбомов по всему миру и дали сотни концертов в разных уголках планеты, став одной из самых вдохновляющих рок-групп своего поколения. blink-182 — это Марк Хоппус (вокал, бас-гитара), Трэвис Баркер (барабаны) и Мэтт Скиба (вокал, гитара).



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759632314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
NINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The First Time, Happy Days, Heaven, Darkside, Blame It On My Youth, Generational Divide, Run Away, Black Rain, I Really Wish I Hated You, Pin the Grenade, No Heart To Speak Of, Ransom, On Some Emo Shit, Hungover You, Remember To Forget Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа blink-182, номинанты «Грэмми» и поп-панк-легенды родом из Калифорнии, объявила о выходе долгожданного студийного альбома. Пластинка, получившая название NINE, увидит свет 20 сентября на Columbia Records. Группа уже выпустила несколько синглов — это новый трек «Darkside», «Happy Days», «Generational Divide» и «Blame It On My Youth», который попал в первую десятку ротации на радио. Lyric-видео на «Darkside» доступно для просмотра ЗДЕСЬ. Со времен своих первых работ, записанных в 1992 году в Сан-Диего, blink-182 продали свыше 50 миллионов альбомов по всему миру и дали сотни концертов в разных уголках планеты, став одной из самых вдохновляющих рок-групп своего поколения. blink-182 — это Марк Хоппус (вокал, бас-гитара), Трэвис Баркер (барабаны) и Мэтт Скиба (вокал, гитара).


Теги товара: Limited Edition
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