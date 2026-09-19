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Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка

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Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 1
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 2
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 3
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 4
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 5
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 6
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 7
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 8
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 9
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 10
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 11
Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sam Smith
Альбом (сингл)
Love Goes
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 2
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 3
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 4
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 5
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 6
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 7
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 8
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 9
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 10
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 11
  • Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423298
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Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602507378196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sam Smith
Альбом (сингл)
Love Goes
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:

Отзывы о товаре Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602507378196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sam Smith
Альбом (сингл)
Love Goes
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Smith - Love Goes (0602507378196) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4230 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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