N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
N.E.R.D
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 423260
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5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435037738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
N.E.R.D
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Party People, Hypnotize U, HeMe, Victory, Perfect Defect, I've Seen The Light / (Interlude) InClouds, God Bless Us All, Life As A Fish, Nothing On You, Hot-N-Fun, It's In The Air, Sacred Temple, I Wanna Jam, The Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Urban Legends (5)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка
Переиздание альбома 2010 г. американской хип-хоп/фанк группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435037738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
N.E.R.D
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Party People, Hypnotize U, HeMe, Victory, Perfect Defect, I've Seen The Light / (Interlude) InClouds, God Bless Us All, Life As A Fish, Nothing On You, Hot-N-Fun, It's In The Air, Sacred Temple, I Wanna Jam, The Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Urban Legends (5)
Страна производитель
США
Переиздание альбома 2010 г. американской хип-хоп/фанк группы.
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N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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