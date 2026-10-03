Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Soul Cages
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 403191
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитSting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0082839640510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Soul Cages
Жанр
Jazz
Трек-лист
Island Of Souls, All This Time, Mad About You, Jeremiah Blues (Part 1), Why Should I Cry For You, Saint Agnes And The Burning Train, The Wild Wild Sea, The Soul Cages, When The Angels Fall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка
Track List
|Island Of Souls
|6:41
|All This Time
|4:54
|Mad About You
|3:53
|Jeremiah Blues (Part 1)
|4:54
|Why Should I Cry For You
|4:45
|Saint Agnes And The Burning Train
|2:42
|The Wild Wild Sea
|6:40
|The Soul Cages
|5:52
|When The Angels Fall
|7:48
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Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0082839640510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Soul Cages
Жанр
Jazz
Трек-лист
Island Of Souls, All This Time, Mad About You, Jeremiah Blues (Part 1), Why Should I Cry For You, Saint Agnes And The Burning Train, The Wild Wild Sea, The Soul Cages, When The Angels Fall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|Island Of Souls
|6:41
|All This Time
|4:54
|Mad About You
|3:53
|Jeremiah Blues (Part 1)
|4:54
|Why Should I Cry For You
|4:45
|Saint Agnes And The Burning Train
|2:42
|The Wild Wild Sea
|6:40
|The Soul Cages
|5:52
|When The Angels Fall
|7:48
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Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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