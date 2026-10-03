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Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка

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Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 1
Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 2
Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 3
Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 4
Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Soul Cages
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sting
filter_none Товар входит в коллекцию Sting

Коллекция Sting


Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0082839640510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Soul Cages
Жанр
Jazz
Трек-лист
Island Of Souls, All This Time, Mad About You, Jeremiah Blues (Part 1), Why Should I Cry For You, Saint Agnes And The Burning Train, The Wild Wild Sea, The Soul Cages, When The Angels Fall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка

Track List

Island Of Souls6:41
All This Time4:54
Mad About You3:53
Jeremiah Blues (Part 1)4:54
Why Should I Cry For You4:45
Saint Agnes And The Burning Train2:42
The Wild Wild Sea6:40
The Soul Cages5:52
When The Angels Fall7:48

Отзывы о товаре Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0082839640510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Soul Cages
Жанр
Jazz
Трек-лист
Island Of Souls, All This Time, Mad About You, Jeremiah Blues (Part 1), Why Should I Cry For You, Saint Agnes And The Burning Train, The Wild Wild Sea, The Soul Cages, When The Angels Fall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Island Of Souls6:41
All This Time4:54
Mad About You3:53
Jeremiah Blues (Part 1)4:54
Why Should I Cry For You4:45
Saint Agnes And The Burning Train2:42
The Wild Wild Sea6:40
The Soul Cages5:52
When The Angels Fall7:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sting - The Soul Cages (0082839640510) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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