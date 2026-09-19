Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать
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Описание товара Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать
Эта обучающая игра — кладезь важных знаний для ребенка. Благодаря увлекательным заданиям, маленький исследователь познакомится с цветами, геометрическими фигурами, сумеет определить часть и целое, кто где живет, слова с противоположным значением. А также ребенок сгруппирует предметы по категориям и попрактикуется в нахождении рифм. Игра состоит из 8 сменных игровых полей, которые устанавливаются на специальное устройство, контролирующее правильность ответов. При нажатии правильного ответа зажигается подсветка. Электровикторина Хочу все знать расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление.
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