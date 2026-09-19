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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать купить с доставкой в Москве
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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать

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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 1
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 2
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 3
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 1
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 2
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 3
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
810 руб.  1 326 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422172
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 4 лет
Комплектация
240 вопросов-заданий на 8 игровых полях, система электронного контроля — 1 шт., правила игры
Материал
бумага, металл, картон, пластик
Размер в упаковке
28х4х28 см
Страна бренда
Россия
Тематика
физика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х5
Вес, г.
520

Описание товара Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать

Эта обучающая игра — кладезь важных знаний для ребенка. Благодаря увлекательным заданиям, маленький исследователь познакомится с цветами, геометрическими фигурами, сумеет определить часть и целое, кто где живет, слова с противоположным значением. А также ребенок сгруппирует предметы по категориям и попрактикуется в нахождении рифм. Игра состоит из 8 сменных игровых полей, которые устанавливаются на специальное устройство, контролирующее правильность ответов. При нажатии правильного ответа зажигается подсветка. Электровикторина Хочу все знать расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление.

Отзывы о товаре Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 03673 Электровикторина Хочу все знать




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 4 лет
Комплектация
240 вопросов-заданий на 8 игровых полях, система электронного контроля — 1 шт., правила игры
Материал
бумага, металл, картон, пластик
Размер в упаковке
28х4х28 см
Страна бренда
Россия
Тематика
физика
Страна производитель
Китай
Описание
Эта обучающая игра — кладезь важных знаний для ребенка. Благодаря увлекательным заданиям, маленький исследователь познакомится с цветами, геометрическими фигурами, сумеет определить часть и целое, кто где живет, слова с противоположным значением. А также ребенок сгруппирует предметы по категориям и попрактикуется в нахождении рифм. Игра состоит из 8 сменных игровых полей, которые устанавливаются на специальное устройство, контролирующее правильность ответов. При нажатии правильного ответа зажигается подсветка. Электровикторина Хочу все знать расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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