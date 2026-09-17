Карта памяти Transcend CompactFlash Card 4GB 133X (TS4GCF133)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 4216
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Карта памяти Transcend CompactFlash Card 4GB 133X (TS4GCF133)
|Характеристики:
|Тип:
|Compact Flash
|Объем памяти, Гб
|4
|Класс скорости
|133
|Скорость чтения, Мб/с
|20
|Скорость записи, Мб/с
|18
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Карта памяти Transcend CompactFlash Card 4GB 133X (TS4GCF133) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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