Top.Mail.Ru
Бритва электрическая Бердск 3342 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бритва электрическая Бердск 3342

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бритва электрическая Бердск 3342
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417980
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х7
Вес, г.
320

Описание товара Бритва электрическая Бердск 3342

Современная бритва для сухого бритья, количество оборотов двигателя в мин. от 3 100 до 3 400, 3 бреющие головки, сетевое питание 220 В, самозатачивающиеся ножи из высококачественной стали, мощный, надёжный и малошумный микродвигатель.

Отзывы о товаре Бритва электрическая Бердск 3342




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Описание
Современная бритва для сухого бритья, количество оборотов двигателя в мин. от 3 100 до 3 400, 3 бреющие головки, сетевое питание 220 В, самозатачивающиеся ножи из высококачественной стали, мощный, надёжный и малошумный микродвигатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва электрическая Бердск 3342 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...