Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 Step+ (без СЗУ в комплекте) Black
Кнопочный телефон BQ – это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и удобство. С диагональю экрана 1,77 дюйма и разрешением 160x128 пикселей, телефон оснащен ярким дисплеем, который обеспечит комфортное взаимодействие с устройством. Компактный и легкий, весом всего 0,07 кг, он удобно лежит в руке и не занимает много места в кармане или сумке. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти расширяет возможности хранения данных, встроенная память составляет 32 Мб. Работа с Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение к другим устройствам, делая передачу данных максимально удобной. Съемный аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает до 180 часов работы в режиме ожидания, что позволит оставаться на связи в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки. Телефон выполнен в классическом черном цвете, подходящем для любой ситуации и стиля. Несмотря на отсутствие кнопки SOS, телефон остается практичным и надежным выбором для пользователей, ищущих простое устройство для звонков и обмена сообщениями.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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