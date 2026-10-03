Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931
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Характеристики
Описание товара Защитный экран на камеру Red Line для Samsung Galaxy Note 20 Ultra УТ000021931
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line – это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, трещин и других повреждений. Созданное специально для обеспечения максимальной безопасности экрана, защитное стекло Red Line обладает высокой степенью твердости, что позволяет ему эффективно противостоять механическим воздействиям. Стекло легко устанавливается и не оставляет пузырей благодаря качественной клеевой основе. Оно обладает превосходной прозрачностью, что гарантирует высокую четкость изображения и сохранение естественной цветопередачи экрана. Антибликовое покрытие минимизирует отражения и обеспечивает комфортное использование устройства даже при ярком солнечном свете. Защитные стекла Red Line также устойчивы к отпечаткам пальцев и загрязнениям, что делает уход за экраном еще проще. Независимо от модели вашего смартфона, Red Line предлагает идеальный вариант защитного стекла, которое сочетает в себе надежность, долговечность и эстетичный внешний вид.
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