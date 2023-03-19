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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 360 руб.
1 790
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414636
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800 станет незаменимым приспособлением для пользователей мобильной техники. Это универсальное устройство, которое подходит для любых моделей смартфонов, плееров и других устройств. Конструкция модели предусматривает наличие разъема USB Type C для подключения кабеля. Ее мощность соответствует 25 Вт.
Показатель максимального выходного тока Samsung EP-TA800 составляет 3000 мА. Это позволит достичь более стабильного и быстрого течения процесса зарядки. Работу устройства можно подстроить под разные виды мобильной техники: напряжение питания модели может составлять 3.3-9 В. Особенностью этого миниатюрного блока является поддержка Power Delivery 3.0 и Super Fast Charging ? технологий быстрой зарядки, позволяющих восполнить заряд техники за несколько минут. Это особенно актуально в моменты спешки.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный
Алексей
Достоинства:
Отличное зарядное устройство. Продукция оригинальная Samsung. Идеально подходит для программ моего Samsung galaxy S23. В Котофото была самая низкая стоимость (ну не считая пооделок от 600р) и самый быстрый срок получения.
Недостатки:
Нет. Все работает отлично
Nik
Достоинства:
Быстро заряжает аккумулятор.
Недостатки:
Недостатков практически нет.
Комментарий:
Отличное 100 оригинальное зарядное устройство Samsung EP-TA800. Поддерживает быструю зарядку аккумулятора.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800 станет незаменимым приспособлением для пользователей мобильной техники. Это универсальное устройство, которое подходит для любых моделей смартфонов, плееров и других устройств. Конструкция модели предусматривает наличие разъема USB Type C для подключения кабеля. Ее мощность соответствует 25 Вт.
Показатель максимального выходного тока Samsung EP-TA800 составляет 3000 мА. Это позволит достичь более стабильного и быстрого течения процесса зарядки. Работу устройства можно подстроить под разные виды мобильной техники: напряжение питания модели может составлять 3.3-9 В. Особенностью этого миниатюрного блока является поддержка Power Delivery 3.0 и Super Fast Charging ? технологий быстрой зарядки, позволяющих восполнить заряд техники за несколько минут. Это особенно актуально в моменты спешки.
Достоинства:
Отличное зарядное устройство. Продукция оригинальная Samsung. Идеально подходит для программ моего Samsung galaxy S23. В Котофото была самая низкая стоимость (ну не считая пооделок от 600р) и самый быстрый срок получения.
Недостатки:
Нет. Все работает отлично
Nik
Достоинства:
Быстро заряжает аккумулятор.
Недостатки:
Недостатков практически нет.
Комментарий:
Отличное 100 оригинальное зарядное устройство Samsung EP-TA800. Поддерживает быструю зарядку аккумулятора.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный
Достоинства:
Отличное зарядное устройство. Продукция оригинальная Samsung. Идеально подходит для программ моего Samsung galaxy S23. В Котофото была самая низкая стоимость (ну не считая пооделок от 600р) и самый быстрый срок получения.
Недостатки:
Нет. Все работает отлично
Достоинства:
Быстро заряжает аккумулятор.
Недостатки:
Недостатков практически нет.
Комментарий:
Отличное 100 оригинальное зарядное устройство Samsung EP-TA800. Поддерживает быструю зарядку аккумулятора.