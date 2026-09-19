Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414619
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
60
Описание товара Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983
Кабель - высококачественный и прочный кабель от компании Red line. Сила тока в 2 А позволит вам очень быстро зарядить любые ваши устройства. Также гарантируется быстрая передача данных между устройствами. Легкий провод изготовлен из высокопрочных материалов, покрыт нейлоновой износостойкой оплеткой, что не позволит кабелю переламываться или трескаться, гарантируя длительный период службы.
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Кабель - высококачественный и прочный кабель от компании Red line. Сила тока в 2 А позволит вам очень быстро зарядить любые ваши устройства. Также гарантируется быстрая передача данных между устройствами. Легкий провод изготовлен из высокопрочных материалов, покрыт нейлоновой износостойкой оплеткой, что не позволит кабелю переламываться или трескаться, гарантируя длительный период службы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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