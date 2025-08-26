Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный
Планетарный миксер HYM-S5461 упростит для вас готовку, сэкономит время и силы. Мощность 1300Вт, обеспечивает высокую скорость работы и быстрый результат. В комплекте: лопатка для перемешивания, венчик для взбивания, крюк для теста и защитная крышка для чаши. 8 скоростных режимов подойдут для приготовления любого блюда: от домашних пельменей до пышного кекса. Большая чаша на 4,5 литра позволяет одинаково хорошо справляться как с большим количеством ингредиентов, так и мастерски взбить пару белков для воздушного безе. Высокое качество используемых материалов гарантирует низкий уровень шума во время использования миксера даже на больших оборотах.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Достоинства:
Комментарий:
классный миксер брал в подарок сестре очень понравился сестра счаслива
Достоинства:
Комментарий:
все ок. пришло быстро. работает.соответствует характеристикам и описанию. испробуем дополним.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе нормально, уже несколько раз делала тесто на чебуреки, на пельмени и более крутое на манты. за три минуты хорошо месит. попробовала делать майонез как написано в прилагаемых рецептах, то у меня не получилось, лучше блендером. Фарш перемешала с другими ингредиентами тоже хорошо, но не как в рекламе куски мяса, а готовый фарш перевешивала. за свои деньги нормальный для бытовых целей, если теста нужно больше, то делайте в два этапа
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро. все в норме. в работе ещё не пробовала.
Достоинства:
Комментарий:
оооооооо какая хорошая штука ооооооо как она работает
Достоинства:
Комментарий:
Давно искала такой миксер,пересмотрела много разных вариантов и остановилась на этом…очень мощный,стильно вписался в интерьер …покупкой довольна !!!рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок Матери на день рождения. Она любит выпечкой заниматься, вроде как всё устраивает, кроме одного. -взбалиывание яиц неудобно если из 2 шт. приходится поднимать миску.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю уже второй такой. один себе, другой дочке. суппер миксер
Достоинства:
Комментарий:
работает, только крутое тесто не получается, слабоват
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший миксер. Удобный, стоит на присосках.
Достоинства:
Комментарий:
Транспортировочная коробка была немного порвана. Сам миксер целый, работает. Механизми опускания веника в чашу немного люфтит
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, выглядит красиво. Три насадки, меняются легко. 8 режимов скоростей. Приятный бонус книга рецептов.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится, правда, действительно, малое количество взбивает с трудом,а в остальном все замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миксер, за книгу рецептов отдельное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука! Никакой возни с тестом! Включил на 5 минут и готово. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
идеальное замешивание, всё целое, рабочее, тесто кутит отличное, книжка с рецептами была в коробке, чаша на 4,5 литра как и в описании, очень выгодное приобретение, поставила маленькую, среднюю скорость и можно смело другими делами заняться, и руки не так устают.
Достоинства:
Комментарий:
Миксер пришел в двойной упаковке, комплектация полная, кроме инструкции в комплект входит брошюра с рецептами. В работе тоже очень понравился, тесто замесилось быстро и качественно. Рекомендую производителя и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, в две коробки, попробую на деле. Дополняю отзыв, сделала тесто на кексы, всё отлично, довольна покупкой.
Отзывы о товаре Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный
Достоинства:
Комментарий:
классный миксер брал в подарок сестре очень понравился сестра счаслива
Достоинства:
Комментарий:
все ок. пришло быстро. работает.соответствует характеристикам и описанию. испробуем дополним.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе нормально, уже несколько раз делала тесто на чебуреки, на пельмени и более крутое на манты. за три минуты хорошо месит. попробовала делать майонез как написано в прилагаемых рецептах, то у меня не получилось, лучше блендером. Фарш перемешала с другими ингредиентами тоже хорошо, но не как в рекламе куски мяса, а готовый фарш перевешивала. за свои деньги нормальный для бытовых целей, если теста нужно больше, то делайте в два этапа
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро. все в норме. в работе ещё не пробовала.
Достоинства:
Комментарий:
оооооооо какая хорошая штука ооооооо как она работает
Достоинства:
Комментарий:
Давно искала такой миксер,пересмотрела много разных вариантов и остановилась на этом…очень мощный,стильно вписался в интерьер …покупкой довольна !!!рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок Матери на день рождения. Она любит выпечкой заниматься, вроде как всё устраивает, кроме одного. -взбалиывание яиц неудобно если из 2 шт. приходится поднимать миску.
Достоинства:
Комментарий:
покупаю уже второй такой. один себе, другой дочке. суппер миксер
Достоинства:
Комментарий:
работает, только крутое тесто не получается, слабоват
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший миксер. Удобный, стоит на присосках.
Достоинства:
Комментарий:
Транспортировочная коробка была немного порвана. Сам миксер целый, работает. Механизми опускания веника в чашу немного люфтит
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, выглядит красиво. Три насадки, меняются легко. 8 режимов скоростей. Приятный бонус книга рецептов.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится, правда, действительно, малое количество взбивает с трудом,а в остальном все замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миксер, за книгу рецептов отдельное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука! Никакой возни с тестом! Включил на 5 минут и готово. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
идеальное замешивание, всё целое, рабочее, тесто кутит отличное, книжка с рецептами была в коробке, чаша на 4,5 литра как и в описании, очень выгодное приобретение, поставила маленькую, среднюю скорость и можно смело другими делами заняться, и руки не так устают.
Достоинства:
Комментарий:
Миксер пришел в двойной упаковке, комплектация полная, кроме инструкции в комплект входит брошюра с рецептами. В работе тоже очень понравился, тесто замесилось быстро и качественно. Рекомендую производителя и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, в две коробки, попробую на деле. Дополняю отзыв, сделала тесто на кексы, всё отлично, довольна покупкой.