Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%7 760 руб. 9 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414535
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для приготовления пюре
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х25
Вес, кг.
4.17
Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный
В нашем маркетплейсе вы можете купить "миксер Hyundai HYM-S6451" в Москве. Кэшбэк до 230 бонусных рублей. Товар доступен среди 1 интернет-магазинов. Цены начинаются от 4590 рублей
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для приготовления пюре
Страна производитель
Китай
В нашем маркетплейсе вы можете купить "миксер Hyundai HYM-S6451" в Москве. Кэшбэк до 230 бонусных рублей. Товар доступен среди 1 интернет-магазинов. Цены начинаются от 4590 рублей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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