Top.Mail.Ru
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 1
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 2
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 3
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 4
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 5
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 6
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 1
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 2
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 3
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 4
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 5
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 6
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
7 760 руб.  9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414535
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для приготовления пюре
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х25
Вес, кг.
4.17

Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный

В нашем маркетплейсе вы можете купить "миксер Hyundai HYM-S6451" в Москве. Кэшбэк до 230 бонусных рублей. Товар доступен среди 1 интернет-магазинов. Цены начинаются от 4590 рублей

Отзывы о товаре Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для приготовления пюре
Страна производитель
Китай
Описание
В нашем маркетплейсе вы можете купить "миксер Hyundai HYM-S6451" в Москве. Кэшбэк до 230 бонусных рублей. Товар доступен среди 1 интернет-магазинов. Цены начинаются от 4590 рублей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный Hyundai HYM-S6451 красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...