Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Gembird Energenie BAT-12V9AH
Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор Gembird Energenie BAT-12V9AH используется в качестве источника резервного питания для различных устройств, работающих от постоянного тока: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, системы автоматического управления и тд. Отличается пониженным током саморазряда, широким рабочим температурным диапазоном, высоким КПД и качеством изготовления. Малогабаритные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном регулировки обладают прекрасной производительностью, низким саморазрядом и имеют широкую сферу применения. Батареи отвечают самым строгим техническим требованиям и соответствуют современным стандартам. Проектный срок службы изделия составляет от трех до пяти лет.
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