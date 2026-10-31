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Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black

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Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411197
Доставка в Москве
Загружаем...
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Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black
5 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, г.
350

Описание товара Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black

Домашний телефон Gigaset A270A DUO Black оснащен встроенным автоответчиком для простой записи и поиска сообщений. И не беспокойтесь, если звонящий рассказывает длинный рассказ: доступного времени записи до 25 минут должно быть более чем достаточно. Кстати: автоответчиком можно управлять либо через телефонную трубку, что позволяет принимать сообщения вдали от базовой станции в радиусе действия вашего дома, либо посредством удаленного доступа. С помощью радиотелефона Gigaset A270A вы можете выбрать автоматическое сообщение или записать личное приветствие. Само собой разумеется, что автоответчик может быть установлен на любую комбинацию Gigaset A270.

Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black




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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Домашний телефон Gigaset A270A DUO Black оснащен встроенным автоответчиком для простой записи и поиска сообщений. И не беспокойтесь, если звонящий рассказывает длинный рассказ: доступного времени записи до 25 минут должно быть более чем достаточно. Кстати: автоответчиком можно управлять либо через телефонную трубку, что позволяет принимать сообщения вдали от базовой станции в радиусе действия вашего дома, либо посредством удаленного доступа. С помощью радиотелефона Gigaset A270A вы можете выбрать автоматическое сообщение или записать личное приветствие. Само собой разумеется, что автоответчик может быть установлен на любую комбинацию Gigaset A270.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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