Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black
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Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб.
В наличии
Код товара: 411197
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, г.
350
Описание товара Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black
Домашний телефон Gigaset A270A DUO Black оснащен встроенным автоответчиком для простой записи и поиска сообщений. И не беспокойтесь, если звонящий рассказывает длинный рассказ: доступного времени записи до 25 минут должно быть более чем достаточно. Кстати: автоответчиком можно управлять либо через телефонную трубку, что позволяет принимать сообщения вдали от базовой станции в радиусе действия вашего дома, либо посредством удаленного доступа. С помощью радиотелефона Gigaset A270A вы можете выбрать автоматическое сообщение или записать личное приветствие. Само собой разумеется, что автоответчик может быть установлен на любую комбинацию Gigaset A270.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Домашний телефон Gigaset A270A DUO Black оснащен встроенным автоответчиком для простой записи и поиска сообщений. И не беспокойтесь, если звонящий рассказывает длинный рассказ: доступного времени записи до 25 минут должно быть более чем достаточно. Кстати: автоответчиком можно управлять либо через телефонную трубку, что позволяет принимать сообщения вдали от базовой станции в радиусе действия вашего дома, либо посредством удаленного доступа. С помощью радиотелефона Gigaset A270A вы можете выбрать автоматическое сообщение или записать личное приветствие. Само собой разумеется, что автоответчик может быть установлен на любую комбинацию Gigaset A270.
Радиотелефон Gigaset A270 Duo Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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