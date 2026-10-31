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Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black

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Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411194
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black
5 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Размеры в упаковке, см
23х16х9
Вес, кг.
1.05

Описание товара Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black

Gigaset A170 — это простой и надежный беспроводной телефон немецкого производства. Удобные клавиши с чувствительными точками нажатия позволяют легко набирать номер. Большой графический точечно-матричный дисплей с подсветкой упрощает чтение. Благодаря предварительно настроенной регистрации на базовой станции настройка не требует ничего, кроме быстрой настройки Plug &amp;amp; Play.

Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black




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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Описание
Gigaset A170 — это простой и надежный беспроводной телефон немецкого производства. Удобные клавиши с чувствительными точками нажатия позволяют легко набирать номер. Большой графический точечно-матричный дисплей с подсветкой упрощает чтение. Благодаря предварительно настроенной регистрации на базовой станции настройка не требует ничего, кроме быстрой настройки Plug &amp;amp; Play.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Gigaset A170 Duo Black - по цене 5130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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