Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2347G2-LU 4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410237
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
889
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2347G2-LU 4мм
Камера видеонаблюдения отличается компактностью и продуманным дизайном. Низкая температура и повышенная влажность не отразятся на качестве ее работы, а технические параметры, гарантированные известным брендом HikVision, удовлетворят самые взыскательные требования.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Камера видеонаблюдения отличается компактностью и продуманным дизайном. Низкая температура и повышенная влажность не отразятся на качестве ее работы, а технические параметры, гарантированные известным брендом HikVision, удовлетворят самые взыскательные требования.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2347G2-LU 4мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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