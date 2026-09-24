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Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия

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Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675010
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
31х14х13
Вес, г.
870

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия

Сдвоенная купольная IP-камера для улицы Spark-серии Tiandy разрешение 2 МП с углом обзора 93,9° со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 50 метров. Корпус камеры выполнен из макролона и является кронштейном, который можно установить на любую поверхность. Работает в температурном режиме от -40? до 60?. Питание 12В и PoE с потреблением 8,5 Ватт. Степень защиты IP67

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Сдвоенная купольная IP-камера для улицы Spark-серии Tiandy разрешение 2 МП с углом обзора 93,9° со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 50 метров. Корпус камеры выполнен из макролона и является кронштейном, который можно установить на любую поверхность. Работает в температурном режиме от -40? до 60?. Питание 12В и PoE с потреблением 8,5 Ватт. Степень защиты IP67
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 SPARK серия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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