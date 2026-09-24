Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675024
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
517
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
Благодаря CMOS матрице на 4 Мп и широкому динамическому диапазону на изображении можно легко рассмотреть лица и номера машин. Картинка чистая и детализированная. А в темное время суток ИК-подсветка позволяет вести видеоконтроль на расстоянии до 30 метров без засветов.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Благодаря CMOS матрице на 4 Мп и широкому динамическому диапазону на изображении можно легко рассмотреть лица и номера машин. Картинка чистая и детализированная. А в темное время суток ИК-подсветка позволяет вести видеоконтроль на расстоянии до 30 метров без засветов.
Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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