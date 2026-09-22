Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и широкий функционал. Оснащенная матрицей разрешением 4 МПикс., камера передает четкое изображение с разрешением до 2688x1520 пикселей, что позволяет фиксировать даже мельчайшие детали. Белый цилиндрический корпус подчеркивает современный дизайн устройства, а степень защиты IP67 делает ее устойчивой к воздействию пыли и влаги, обеспечивая долгосрочную службу в любых погодных условиях. Камера поддерживает режим день/ночь, что позволяет фиксировать видео с высоким качеством как в яркий солнечный день, так и в условиях низкой освещенности благодаря функции ИК-подсветки. Диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует устойчивую работу при экстремальных температурах. Подключение к сети осуществляется через порт RJ-45, а также предусмотрена поддержка Wi-Fi, что облегчает интеграцию камеры в существующие системы видеонаблюдения. Цифровой WDR способствует улучшению качества изображения в условиях контрастного освещения, сохраняя равномерную экспозицию как в темных, так и в ярко освещенных зонах. Бренд HiWatch завоевал доверие пользователей благодаря своему внимательному подходу к деталям и качеству, что делает данную модель отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своих объектов. Отсутствие поддержки карт памяти компенсируется широким спектром сетевых возможностей для хранения и передачи данных.
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