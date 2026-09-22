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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727859
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
378

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и широкий функционал. Оснащенная матрицей разрешением 4 МПикс., камера передает четкое изображение с разрешением до 2688x1520 пикселей, что позволяет фиксировать даже мельчайшие детали. Белый цилиндрический корпус подчеркивает современный дизайн устройства, а степень защиты IP67 делает ее устойчивой к воздействию пыли и влаги, обеспечивая долгосрочную службу в любых погодных условиях. Камера поддерживает режим день/ночь, что позволяет фиксировать видео с высоким качеством как в яркий солнечный день, так и в условиях низкой освещенности благодаря функции ИК-подсветки. Диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует устойчивую работу при экстремальных температурах. Подключение к сети осуществляется через порт RJ-45, а также предусмотрена поддержка Wi-Fi, что облегчает интеграцию камеры в существующие системы видеонаблюдения. Цифровой WDR способствует улучшению качества изображения в условиях контрастного освещения, сохраняя равномерную экспозицию как в темных, так и в ярко освещенных зонах. Бренд HiWatch завоевал доверие пользователей благодаря своему внимательному подходу к деталям и качеству, что делает данную модель отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своих объектов. Отсутствие поддержки карт памяти компенсируется широким спектром сетевых возможностей для хранения и передачи данных.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и широкий функционал. Оснащенная матрицей разрешением 4 МПикс., камера передает четкое изображение с разрешением до 2688x1520 пикселей, что позволяет фиксировать даже мельчайшие детали. Белый цилиндрический корпус подчеркивает современный дизайн устройства, а степень защиты IP67 делает ее устойчивой к воздействию пыли и влаги, обеспечивая долгосрочную службу в любых погодных условиях. Камера поддерживает режим день/ночь, что позволяет фиксировать видео с высоким качеством как в яркий солнечный день, так и в условиях низкой освещенности благодаря функции ИК-подсветки. Диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует устойчивую работу при экстремальных температурах. Подключение к сети осуществляется через порт RJ-45, а также предусмотрена поддержка Wi-Fi, что облегчает интеграцию камеры в существующие системы видеонаблюдения. Цифровой WDR способствует улучшению качества изображения в условиях контрастного освещения, сохраняя равномерную экспозицию как в темных, так и в ярко освещенных зонах. Бренд HiWatch завоевал доверие пользователей благодаря своему внимательному подходу к деталям и качеству, что делает данную модель отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своих объектов. Отсутствие поддержки карт памяти компенсируется широким спектром сетевых возможностей для хранения и передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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